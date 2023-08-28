Вильнев рассказал о планах на «Дюну-3» Режиссер Дени Вильнев заявил о желании снять фильм «Дюна-3»

Фото: Warner Bros.

Франко-канадский кинорежиссер и сценарист Дени Вильнев в интервью изданию Empire назвал мечтой возможность снять третью часть фильма «Дюна». По его словам, если будет получено добро на трилогию по произведениям Фрэнка Герберта, то третью часть он снял бы по книге «Мессия Дюны».

Если мне удастся снять трилогию, это было бы мечтой, — отметил Вильнев.

Премьера второй части «Дюны» должна состояться 14 марта 2024 года. Ее сюжет будет посвящен Полу Атрейдесу и его становлению среди местных жителей планеты Арракис. Свою долю экранного времени получит персонаж Чани, которую играет Зендея. Сценарий фильма основан на второй части научно-фантастического романа Герберта «Дюна», вышедшего в 1965 году.

Вильнев пояснил, что Герберт написал «Мессию Дюны», поскольку люди воспринимали Пола Атрейдеса как героя, чего автор не хотел делать.

Моя адаптация [«Дюны»] ближе к его идее о том, что на самом деле это предупреждение, — подчеркнул режиссер.

Ранее сообщалось, что премьеру фильма «Дюна: Часть вторая» перенесли на 2024 год. Компания Warner Bros. приняла такое решение из-за продолжающейся забастовки сценаристов и киноактеров. Прежде предполагалось, что продолжение эпопеи Дени Вильнева выйдет на экраны 3 ноября текущего года. Кроме того, компания перенесла премьеры фильма «Годзилла и Конг: Новая империя» и аниме «Властелин колец: Война рохирримов».