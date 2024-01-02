Серия взрывов прогремела в Нью-Йорке WABC: в центре Нью-Йорка прогремело несколько взрывов

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Серия взрывов прогремела в центре Нью-Йорка, сообщает американский портал WABC. По его данным, после ЧП на острове Рузвельта пропало электричество, на месте взрывов начался пожар.

Жители говорят, что их разбудил громкий шум и они почувствовали, как дрожат их здания, — говорится в сообщении.

На место ЧП прибыли экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет. Местные блогеры допустили, что в городе произошел теракт, однако точных сведений о причинах взрывов нет.

Ранее в столице Литвы загорелся многоквартирный жилой дом после нескольких взрывов, сообщила представитель противопожарно-спасательного департамента Эдита Зданявичене. По ее словам, звуки были слышны за километр от здания. Она добавила, что часть жителей дома в Вильнюсе была эвакуирована.

До этого Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщал, что в Киеве начались пожары в результате ракетного удара и работы ПВО. В соцсетях распространились кадры, на которых видно, как город заволокло густым черным дымом.

Предприниматель из Греции Тасос Циамис опубликовал видеокадры с происходящим на улицах Украины после прилета снарядов и работы системы противовоздушной обороны страны. На одном из видео он идет по улице и снимает горящую, предположительно, автозаправку, близ которой находятся пожарные машины.