В Вильнюсе после серии взрывов загорелся жилой дом

Фото: Zygimantas Gedvila via imago-images.de/Global Look Press

В столице Литвы загорелся многоквартирный жилой дом после нескольких взрывов, сообщила журналистам представитель противопожарно-спасательного департамента Эдита Зданявичене. По ее словам, которые приводит газета Lietuvos rytas, звуки были слышны за километр от здания.

В доме прогремели взрывы, которые, по словам очевидцев, были слышны за километр от здания. Пожар охватил несколько квартир на четвертом и пятом этажах. <...> Пять человек доставлены в профилактических целях в больницы, — сказала Зданявичене.

Она добавила, что часть жителей дома в Вильнюсе была эвакуирована. По предварительной информации, повреждены конструкции здания.

Ранее депутат Верховной рады Кира Рудик сообщила, что в Киеве под удар попала ее квартира. В соцсетях она опубликовала соответствующие кадры.

Утром 2 января Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил о массированном ударе по разным регионам Украины. Сирены воздушной тревоги сработали по всей стране. О взрывах сообщалось в том числе в Харькове, Киеве и Кропивницком Кировоградской области.