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США будут вовлечены в «бесконечные войны», если на президентских выборах одержит победу Джо Байден. Такого мнения придерживается сенатор-республиканец Рэнд Пол.

Джо Байден постоянно призывает к новым войнам. Он голосовал за конфликт в Ираке, который Дональд Трамп называл «худшей геополитической ошибкой нашего поколения». Боюсь, что Байден снова выберет войну, — цитирует Пола NBC News.

Сенатор напомнил, что Байден поддержал ведение боевых действий в Сербии, Сирии и Ливии и выразил опасение, что, став президентом, тот «продолжит проливать нашу кровь и тратить наши деньги».

По словам Пола, он поддерживает избрание Трампа на новый срок из-за его убеждения в том, что «сильная Америка не может вести бесконечные войны». Действующий президент стремится закончить существующие вооружённые конфликты вместо того, чтобы начинать новые.

Выборы президента США намечены на 3 ноября. Трамп официально выдвинут республиканцами на второй срок. Байден является его основным конкурентом в борьбе за пост главы государства.

Ранее NEWS.ru писал, что российские эксперты оценили шансы Байдена на победу в выборах. Предполагается, что он будет делать ставку на движение Вlаck Live Matters и поддерживать процессы, происходящее в обществе. Однако его шансы также зависят от поведения Трампа, который может принимать нестандартные решения и наверняка использует против Байдена «подвиги» его сына на Украине.