https://static.news.ru/photo/7c60e7ec-20f6-11ea-9a88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ringo Chiu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сенат Соединённых Штатов Америки 17 декабря одобрил проект закона об оборонном бюджете на 2020 финансовый год.

Ранее за документ проголосовали в Палате представителей. Теперь он должен поступить на подпись президенту США Дональду Трампу.

Оборонный бюджет закладывает средства на «противодействие России» и санкции против «Северного потока — 2». Кроме того, США намерены выделить $300 млн на помощь Украине.

Ранее NEWS.ru писал, что Конгресс Штатов согласовал проект оборонного бюджета на 2020 год. Он составит $738 млрд, увеличившись на $22 млрд по сравнению с прошлым годом. Документ стал плодом компромисса между демократами, которые контролируют нижнюю палату Конгресса, и республиканцами, которые удерживают верхнюю.