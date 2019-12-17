Сенат Соединённых Штатов Америки 17 декабря одобрил проект закона об оборонном бюджете на 2020 финансовый год.
Ранее за документ проголосовали в Палате представителей. Теперь он должен поступить на подпись президенту США Дональду Трампу.
Оборонный бюджет закладывает средства на «противодействие России» и санкции против «Северного потока — 2». Кроме того, США намерены выделить $300 млн на помощь Украине.
Ранее NEWS.ru писал, что Конгресс Штатов согласовал проект оборонного бюджета на 2020 год. Он составит $738 млрд, увеличившись на $22 млрд по сравнению с прошлым годом. Документ стал плодом компромисса между демократами, которые контролируют нижнюю палату Конгресса, и республиканцами, которые удерживают верхнюю.
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