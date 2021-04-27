Семья Джорджа Флойда будет добиваться его посмертного помилования

https://static.news.ru/photo/43e7989a-a72b-11eb-ab3f-96000091f725_660.jpg Фото: ImageSpace/Keystone Press Agency/Global Look Press

Семья убитого полицейским афроамериканца Джорджа Флойда, после смерти которого по миру прокатилась волна беспорядков в рамках движения BLM, через адвоката Эллисон Мэтис в Техасе подала ходатайство о посмертном помиловании родственника по уголовному делу 2004 года о хранении наркотиков. Об этом во вторник, 27 апреля, сообщает телеканал KHOU.

В 2004 году Флойда арестовали в ходе спецоперации. Участие в ней принимал полицейский Джеральд Гоинс. Арестованный тогда признал свою вину. Он провёл за решёткой десять месяцев. По словам адвоката, Флойд признал вину, чтобы избежать более сурового наказания. Кроме того, он понимал, что суд поверит не ему, а сотруднику полиции. Позднее Гоинса обвинили в убийствах и даче ложных показаний, из-за чего многие дела с его участием были пересмотрены.

Пересматривать решение по Флойду будет совет Техаса, занимающийся вопросами помилований и условных освобождений. После этого бумагу должен будет подписать губернатор. Местная прокуратура уже поддержала прошение.

Флойд был осуждён только лишь на основании слов Джеральда Гоинса, полицейского, которому мы больше не можем верить. Мы полностью поддерживаем ходатайство о том, чтобы губернатор теперь помиловал Джорджа Флойда по этому делу, — сказала прокурор округа Харрис Ким Огг.

Ранее присяжные в суде Миннеаполиса признали бывшего полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда по всем трём пунктам обвинения.