Семидесятилетний миллиардер разбился на гоночной трассе CBS News: американский миллиардер Джеймс Краун погиб в аварии на гоночной трассе

Фото: Christiane Bosch/dpa/Global Look Press

В США миллиардер Джеймс Краун погиб в аварии на гоночной трассе. Ему было 70 лет. Трагический инцидент произошел в Колорадо. Об этом сообщает CBS News.

Известный миллиардер из Чикаго погиб в аварии на гоночной трассе в Колорадо, — говорится в сообщении телеканала.

Там уточнили, что трагедия произошла в воскресенье, 25 июня, в день рождения миллиардера. По имеющимся данным, Краун не справился с управлением во время поворота и врезался в ограждение.

Джеймс Краун родился в 1953 году. Он являлся владельцем семейной инвестиционной компании. В молодости получил степень бакалавра искусств, после чего стал доктором юридических наук. Миллиардер был женат, у него остались четверо детей.

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