Самолёт с 30-метровой георгиевской лентой три часа кружил над Чикаго

В США дали старт акции «Георгиевская ленточка», приуроченной к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Самолёт с ленточкой длиной 30 метров и шириной почти три метра три часа кружил над городом Чикаго и озером Мичиган.
Ленточка была изготовлена специально для этой акции американской компанией,
30 апреля ленточку в небе увидят жители мегаполиса Даллас в штате Техас, 4 мая она пролетит в Калифорнии над Сан-Франциско, а 9 мая — над центральными районами Нью-Йорка.
Надеюсь, что погода нам позволит провести эту акцию в намеченные сроки, так как пролёт над Чикаго пришлось совершить на день позже из-за сильного ветра, — сказал Кочан.
Проживающие в США соотечественники смогут получить небольшие ленточки в продуктовых магазинах. Символы Победы там оставят организаторы акции.
Президент России Владимир Путин из-за пандемии коронавируса перенёс парад Победы в Москве и шествие «Бессмертного полка», которые должны были пройти 9 мая. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что главе государства было непросто принять это решение, писал NEWS.ru.
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