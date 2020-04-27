Самолёт с 30-метровой георгиевской лентой три часа кружил над Чикаго

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В США дали старт акции «Георгиевская ленточка», приуроченной к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Самолёт с ленточкой длиной 30 метров и шириной почти три метра три часа кружил над городом Чикаго и озером Мичиган.

Ленточка была изготовлена специально для этой акции американской компанией, рассказал ТАСС президент общества «Русская молодёжь Америки» Игорь Кочан, отметив её уникальность. По словам собеседника агентства, обычные рекламные баннеры, которые можно увидеть в небе над городами Штатов, значительно короче и меньше.

30 апреля ленточку в небе увидят жители мегаполиса Даллас в штате Техас, 4 мая она пролетит в Калифорнии над Сан-Франциско, а 9 мая — над центральными районами Нью-Йорка.

Надеюсь, что погода нам позволит провести эту акцию в намеченные сроки, так как пролёт над Чикаго пришлось совершить на день позже из-за сильного ветра, — сказал Кочан.

Проживающие в США соотечественники смогут получить небольшие ленточки в продуктовых магазинах. Символы Победы там оставят организаторы акции.

Президент России Владимир Путин из-за пандемии коронавируса перенёс парад Победы в Москве и шествие «Бессмертного полка», которые должны были пройти 9 мая. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что главе государства было непросто принять это решение, писал NEWS.ru.