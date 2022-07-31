Самолет с Пелоси вылетел из Гонолулу в сторону Тайваня

Фото: Chris Kleponis - CNP/Global Look Press

Нэнси Пелоси

Самолет ВВС США Boeing C-40С, на котором, предположительно, отправилась в азиатское турне спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, вылетел из аэропорта Гонолулу, штат Гавайи, свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию авиарейсов FlightRadar. Оно взяло курс в сторону Азии.

30 июля Flightradar ввёл ограничения на просмотр местоположения военного самолета. Это случилось после его приземления в Гонолулу. Спустя менее суток доступ к отслеживанию борта был восстановлен.

30 июля самолет с Пелоси на борту покинул американскую авиабазу. Спикер палаты представителей отправилась в азиатское турне. В ходе него она планирует посетить Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур, не исключено, что Пелоси нанесет визит и на Тайвань. При этом официального подтверждения поездки политика в Тайбэй пока нет.

Вашингтон возлагает ответственность за поездку на Пелоси, а Пекин предупреждает о рисках и возможности ввести бесполетную зону, чтобы не допустить визита чиновницы. Издание Global Times ранее отмечало, что визит американского представителя на Тайвань грозит стать поводом для большой войны.