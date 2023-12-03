В США решили создать флот «самолетов Судного дня» Reuters: в США создадут флот «самолетов Судного дня»

Фото: IMAGO/Karolis Kavolelis/Global Look Press

Boeing E-4 Nightwatch

США планируют создать флот «самолетов Судного дня» посредством модернизации E-4B Nightwatch, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Новый воздушный флот необходим на случай ядерной войны. Технические характеристики самолета позволят ему находиться в небе на протяжении недели с учетом дозаправки в воздухе.

По информации агентства, Boeing, который на сегодняшний день является производителем E-4B, не удалось достигнуть соглашения с ВВС США относительно прав о данных и условий модернизации. В материале говорится, что новый флот этих самолетов будет одним из ключевых элементов стратегии обеспечения национальной безопасности США.

Представители компании Lockheed Martin ранее сообщили о получении контракта на создание к 2027 году первого демонстрационного космического аппарата на ядерно-тепловом двигателе (NTP). Он будет предназначаться для американских космических запусков. Совместный проект реализует НАСА совместно с Министерством обороны США.

Ранее сообщалось, что российская Объединенная авиастроительная корпорация работала над тремя новыми модификациями самолета Су-75 Checkmate — одноместной, двухместной и беспилотной. Конструктивные особенности модели обеспечат ей значительное снижение эффективной поверхности рассеяния, что позволит снизить радиолокационную заметность. По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, первый опытный образец Checkmate могут создать до конца 2025 года.