Мантуров назвал примерные сроки создания образца истребителя Checkmate Мантуров: создание первого образца истребителя Checkmate возможно в 2025 году

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Создание первого опытного образца российского однодвигательного истребителя Checkmate возможно до конца 2025 года, предположил глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Он подчеркнул, что интересанты на покупку этих истребителей есть, в первоначальный проект перспективного самолета были внесены изменения на основании запросов клиентов, передает ТАСС.

Я рассчитываю, что это (создание первого образца Checkmate. — NEWS.ru) произойдет до конца 2025 года. <...> Да, интересанты есть. <…> И могу сказать, за эти два года мы собрали и запросы. В том числе внесли определенные коррективы в проект, для того чтобы он максимально был адаптирован к запросам заказчиков, — сказал министр.

Checkmate разработки компании «Сухой» (входит в ОАК) был впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021. Самолет выполнен с применением технологий малозаметности и оснащен внутрифюзеляжным отсеком для средств поражения класса «воздух — воздух» и «воздух — поверхность». Истребитель способен поражать одновременно до шести целей.

Ранее сообщалось, что в июле Объединенная авиастроительная корпорация работала над тремя новыми модификациями самолета Су-75 Checkmate — одноместной, двухместной и беспилотной. Конструктивные особенности модели обеспечат ей значительное снижение эффективной поверхности рассеяния, что позволит снизить радиолокационную заметность.