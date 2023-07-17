В России появится три модификации истребителя Checkmate ТАСС: ОАК работает над тремя новыми модификациями истребителя Су-75, включая БПЛА

Фото: Evgeny Sinitsyn/XinHua/Global Look Press

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в настоящее время работает над тремя новыми модификациями легкого тактического самолета (ЛТС) Су-75 Checkmate — одноместной, двухместной и беспилотной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на серию патентов, оказавшуюся в распоряжении агентства.

Сообщается, в частности, что один из опубликованных Федеральной службой по интеллектуальной собственности документов свидетельствует о патенте на «малозаметный однодвигательный одноместный самолет». Содержащиеся там описание и изображения практически полностью соответствуют внешнему виду Су-75, ранее представленному на официальных изображениях и натурных макетах.

При этом новый дизайн Checkmate напоминает варианты конструкций перспективных истребителей шестого поколения, продемонстрированных ранее западными разработчиками — NGAD американской корпорации Lockheed Martin, Tempest британской BAE Systems и NGF французской Dassault Aviation.

Еще один патент предполагает создание легкого тактического самолета, который может быть транспортирован в грузовом отсеке транспортника благодаря возможности легкой отстыковки отдельных элементов. Форма самолета на схемах также совпадает с Су-75. В документе отмечается, что конструктивные особенности модели обеспечат ей «значительное снижение эффективной поверхности рассеяния (ЭПР), что позволяет снизить радиолокационную заметность».

Также выпущены патенты на «малозаметный однодвигательный беспилотный самолет» и «малозаметный однодвигательный двухместный самолет».

Checkmate разработки компании «Сухой» (входит в ОАК) был впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021. Самолет выполнен с применением технологий малозаметности и оснащен внутрифюзеляжным отсеком для средств поражения класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». Истребитель способен поражать одновременно до шести целей.

Ранее авиационный аналитик Teal Group Ричард Абулафия заявил, что перспективный российский ЛТС не представляет угрозы продажам в мире американского самолёта F-35 Lightning II. Это утверждение касается и американских, и европейских истребителей четвёртого поколения, отметил он. По его словам, не похоже, что Россия готова предложить миру по-настоящему прорывные вещи.