В США не увидели в российском Checkmate угрозу продажам F-35

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Перспективный российский лёгкий тактический самолёт (ЛТС), известный как Checkmate («Шах и мат») и Су-75, не представляет угрозы продажам в мире американского самолёта F-35 Lightning II. Это утверждение касается и американских, и европейских истребителей четвёртого поколения, заявил Breaking Defense авиационный аналитик Teal Group Ричард Абулафия.

По его словам, закупки такого рода военной техники предполагают установление долгосрочных политических и стратегических отношений между странами, а таковых в мире найдётся немного.

Чем выше система вооружений, тем больше вы покупаете стратегические отношения, — сказал он.

По его словам, не похоже, что Россия готова предложить миру по-настоящему прорывные вещи.

В пятницу глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что сформирован технический облик перспективного российского однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate. По его словам, самолёт получит передовую авионику и систему радиоэлектронной борьбы. Его серийное производство может начаться в 2025–2026 годах.