Американская компания создаст космический корабль с новым типом двигателя Lockheed Martin к 2027 году создаст космический аппарат на ядерно-тепловом двигателе

Фото: Lockheed Martin/via Globallookpress.com

Представители компании Lockheed Martin сообщили на официальной странице корпорации в Twitter о получении контракта на создание к 2027 году первого демонстрационного космического аппарата на ядерно-тепловом двигателе (NTP). Он будет предназначаться для американских космических запусков. Совместный проект реализует НАСА совместно с Министерством обороны США.

Будущее космоса очевидно, оно атомное, — говорится в сообщении компании.

В НАСА новый проект называют ключевым компонентом для будущих пилотируемых полетов на Марс. Предполагается, что разработка позволит значительно сократить время полета до Красной планеты и минимизировать таким образом риски для экипажа. Отмечается, что новый тип двигателя потребляется заметно меньше топлива, что позволит обеспечить марсианские миссии значительным количеством научного оборудования.

Стоимость контракта оценивается в $500 млн, договор предусматривает разработку и первый полет ориентировочно в 2027 году. Запуск тестового образца может осуществить компания SpaceX на своей ракете-носителе Falcon 9.

Ранее академик РАН, конструктор ракетного двигателя РД-180 Борис Каторгин рассказал, что для совершения межзвездных полетов необходимы совершенно иные ракетные двигатели, чем те, которые используются в космонавтике сегодня. По его мнению, таковые могут появиться в результате прорывов в науке, возможных в ближайшие два десятилетия.