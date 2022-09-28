Reuters: США готовят новый пакет военной помощи Киеву на $1,1 млрд

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Белый дом

США готовятся выделить Украине новый пакет военной помощи в размере $1,1 млрд. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американское должностное лицо. Решение будет принято в ближайшие дни.

При этом не уточняется, какие именно вооружения будут направлены Киеву. По информации агентства, в Вашингтоне ожидают оглашения итогов референдумов в ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях по вопросу о присоединении к РФ.

В августе США анонсировали предоставление нового пакета военной помощи Украине на $775 млн в рамках указа президента Джо Байдена. На Украину будут поставлены боеприпасы для РСЗО HIMARS, гаубицы разных калибров, беспилотники Sky Eagle, противолокационные ракеты HARM, противотанковые комплексы TOW и Javelin, зенитные ракетные комплексы NASAMS. В Пентагоне заявили, что вооружение поступит на Украину в течение ближайших двух-трех месяцев.