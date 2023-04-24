Район посольства России в Вашингтоне оцепили из-за подозрительных чемоданов

Фото: Ting Shen/Xinhua/Global Look Press

Секретная служба США заблокировала дороги возле российского посольства в Вашингтоне из-за двух подозрительных чемоданов, передает РИА Новости. Российский дипломат сообщил, что женщина азиатской внешности оставила их возле здания дипмиссии, простояла около восьми минут и затем ушла.

Он уточнил, что Секретная служба и специалисты по обезвреживанию взрывных устройств оцепили близлежащие улицы. Российские дипломаты передали информацию о женщине американским правоохранительным органам.

Ранее посол России в Хартуме Андрей Черновол сообщил, что желание эвакуироваться из Судана российскому посольству подтвердили около 140 человек. Список постоянно пополняется фамилиями, но в основном из-за запросов от граждан других стран. Дипломат также указал на то, что планы эвакуации строятся, но их трудно осуществить.

В апреле в Оттаве злоумышленник облил забор посольства России красной краской. Представительство России передало в МИД Канады требование обеспечить безопасность диппредставительства России в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.