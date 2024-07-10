«Прямо сейчас»: в США заявили об отправке F-16 на Украину Блинкен: Украина получит истребители F-16 уже этим летом

Фото: Harald Tittel/dpa/Global Look Press

США совместно с союзниками прямо сейчас направляют на Украину истребители F-16 в рамках военной поддержки, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на одном из мероприятий в рамках саммита стран НАТО. По его словам, которые передает РИА Новости, украинские военные получат самолеты уже этим летом.

Пока мы сейчас говорим, идет передача истребителей F-16 из Дании, Нидерландов. Эти истребители будут летать в украинском небе этим летом, — сообщил Блинкен.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил о безвозмездной передаче Украине шести истребителей F-16. По словам политика, процесс передачи самолетов начнется в 2024 году, однако более точные сроки он не назвал.

До этого полковник в отставке Виктор Литовкин допустил, что украинские военные смогут освоить американские истребители F-16, но как минимум через год. Специалист пояснил, что при обучении могут возникнуть трудности в связи с тем, что нужно знать не просто английский язык, но и владеть военно-техническим английским.

Депутат Верховной рады Александра Устинова ранее заявила, что США целенаправленно затягивают обучение украинских пилотов по управлению F-16. Она высмеяла утверждения, что летчики испытывают трудности при освоении программы из-за незнания английского языка.