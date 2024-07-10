Норвегия пообещала подарить Украине истребители VG: Норвегия бесплатно передаст Украине истребители F-16

Фото: Duncan C. Bevan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украина получит от Норвегии шесть истребителей F-16, сообщил премьер-министр страны Йонас Гар Стере. По его словам, помощь будет оказана на безвозмездной основе. Он добавил, что процесс передачи самолетов должен начаться в 2024 году, передает газета VG.

Норвегия приняла решение передать Украине шесть истребителей F-16, — заявил политик.

Уточняется, что с увеличением числа F-16 Украине будет требоваться и больше вооружения для истребителей. Этим и другими вопросами поддержки займутся страны, заключившие соглашение о совместном сотрудничестве. К таким государствам относятся Канада, Дания, Польша, Бельгия, Люксембург, Португалия, Нидерланды, США, Великобритания, Швеция, Румыния и Норвегия.

Ранее военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что тактика засад с применением истребителей F-16 может привести к тому, что Вооруженные силы Украины не получат желаемого результата. По его словам, это произойдет из-за того, что у России есть превосходство в авиации и более опытные летчики. Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев в свою очередь объявил, что истребители F-16 будут считаться законной целью для России, если те будут бить по территории страны и прятаться в других государствах.