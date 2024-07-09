Военэксперт оценил эффективность засад ВСУ с F-16 Военэксперт Дандыкин: использование ВСУ засад с F-16 не принесет результата

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Истребитель F-16

Применение тактики засад с применением истребителей F-16 может привести к тому, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не получат желаемого результата, заявил в беседе с Lenta.ru военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, это произойдет из-за того, что у России есть превосходство в авиации и более опытные летчики.

Можно поднять группировку истребителей и использовать их для таких целей, но, я думаю, сделать это будет очень непросто в силу того, что у нас есть преимущество в авиации, которая по характеристикам значительно превосходит F-16, — предположил Дандыкин.

Он обратил внимание на то, что такие вылеты проходят по наводке и с ударами по российским носителям, так как ВСУ больше всего сейчас волнуют бомбы ВС России. Дандыкин также уточнил, что каждый такой вылет будет тщательно отслеживаться российской стороной.

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев ранее объявил, что истребители F-16 будут считаться законной целью для России, если будут бить по территории страны и прятаться в других странах. Он добавил, что сомневается в том, что летательные аппараты будет применять с такой инициативой.