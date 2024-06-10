«Законная цель»: в ГД предупредили о последствиях размещения F-16 в Европе Депутат Соболев назвал законной целью размещенные за пределами Украины F-16

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Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с NEWS.ru заявил, что размещенные за пределами Украины американские истребители F-16 будут считаться законной целью для России в случае атаки с их стороны. Парламентарий подчеркнул, что если эти самолеты будут атаковать российскую территорию, то у Вооруженных сил РФ есть полное право отвечать на эти удары.

Если истребители F-16 будут расположены за границей Украины и атакуют Россию, это, конечно, будет считаться законной целью. Я сомневаюсь, что они пойдут на этот шаг. Так как это будет дальнейший, масштабный шаг к войне. Но Россия будет отвечать на эти атаки, — пояснил депутат.

Начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов ранее сообщил, что часть истребителей F-16, переданных Украине союзниками, придется разместить за границей. По его словам, это необходимо, чтобы техника не стала «мишенями» для ВС РФ. Кроме того, как отметил Голубцов, такой способ поможет ВСУ всегда иметь в доступе определенное количество самолетов.

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов до этого предупредил Запад, что F-16, поставленные Украине, станут целью для российской армии. По его словам, истребители являются носителями ядерного оружия и угрожают безопасности страны.