Прототип корабля компании Маска впервые успешно сел на воду SpaceX: прототип корабля Starship впервые успешно приводнился в Индийском океане

Прототип корабля Starship в ходе четвертого испытательного полета впервые совершил успешную посадку на водную поверхность, сообщила компания — разработчик аппарата SpaceX американского миллиардера Илона Маска в соцсети X. Отмечается, что прототип приводнился в Индийском океане.

Приводнение подтверждено! Поздравляем всю команду SpaceX с захватывающим четвертым испытательным полетом Starship, — сказано в сообщении.

Запуск прототипа был произведен со стартовой площадки космодрома в техасском Бока-Чика в 07:52 по местному времени. О состоянии аппарата на данный момент не сообщается.

Ранее американская корпорация Boeing запустила пилотируемый корабль CST-100 Starliner к Международной космической станции. Корабль стартовал с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. На борту находятся астронавты Сунита Уильямс и Бутч Уилмор. Предполагается, что полет до МКС продлится чуть более суток.

До этого сообщалось, что у побережья Флориды США успешно приводнился грузовой космический корабль Cargo Dragon, производством которого занимается компания SpaceX. Аппарату потребовалось около полутора суток, чтобы преодолеть расстояние от Международной космической станции (МКС) до берегов США.