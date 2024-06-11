Присяжные по делу сына Байдена не смогли вынести вердикт CNN: присяжные по делу против Хантера Байдена разошлись, не озвучив вердикт

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Хантер Байден

Присяжные по делу против сына президента США Хантера Байдена о нарушениях при хранении оружия были отпущены в понедельник, 10 июня, без вынесения вердикта, сообщает телеканал CNN. Уточняется, что обсуждения возобновятся утром во вторник, 11 июня.

Присяжные на суде над Хантером Байденом были отпущены. Суд и обсуждения возобновятся во вторник утром, — заявили журналисты.

При этом, как они обратили внимание, коллегия присяжных начала обсуждать дело Байдена за час до завершения работы суда в понедельник. Также прокурор заявил присяжным, что смог доказать его вину в ходе судебного процесса.

Ранее Третий окружной апелляционный суд США отклонил ходатайство сына президента страны Джо Байдена Хантера о закрытии дела о хранении оружия. Отмечается, что команда специального прокурора Дэвида Вайса доказала отсутствие у суда юрисдикции рассматривать дело.

Кроме того, выяснилось, что сын президента отправлял фотографии кокаина своим наркодилерам. Обвинитель показал в суде штата Делавэр несколько видео с электронных устройств Байдена-младшего, и пояснил, что мужчина был зависимым как минимум с 2015 по 2019 год. По версии следствия, в этот же период сын американского лидера незаконно приобрел оружие.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.