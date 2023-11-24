Постельные клопы атаковали завод Илона Маска в Буффало Руководство завода Tesla в Нью-Йорке столкнулось с нашествием постельных клопов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Нашествие постельных клопов зафиксировано на заводе американского предпринимателя Илона Маска в городе Буффало, сообщает местный телеканал ABC 7 WKBW. По его данным, руководство фабрики попыталось справиться с насекомыми с помощью токсичных химикатов, однако этот способ оказался неэффективен. Рабочие жалуются, что из-за химикатов на предприятии стоит невыносимый запах.

Сотрудники предприятия производят солнечные батареи и нагнетатели, которые затем устанавливаются на автомобили Tesla. Кроме того, они занимаются разработкой программного обеспечения для автопилота. После нашествия постельных клопов рабочие и инженеры начали жаловаться на появление побочных эффектов от распыляемых химикатов. В числе таких эффектов указывается раздражение кожи и глаз. Сотрудники компании уже подали жалобы на руководство.

Как сообщалось ранее, пенсионер из французского Лиона скончался, пытаясь справиться с клопами. По данным местных СМИ, он применил сильнодействующий инсектицид, произведенный в Китае. Предполагается, что именно химикаты стали причиной его смерти. Позднее медики диагностировали у погибшего француза кровоизлияние в мозг.