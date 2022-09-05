Посол РФ в США: десятки российских дипломатов вынуждены уехать из Штатов Посол РФ в США Антонов заявил, что десятки российских дипломатов покинут Штаты до конца года

Фото: Russian Embassy in the USA/Global Look Press

Посол РФ Анатолий Антонов

Десятки российских дипломатов, работающих в посольстве России в Соединенных Штатах, будут вынуждены покинуть США до конца года, заявил в беседе с «Российской газетой» посол РФ Анатолий Антонов. По его словам, сотрудников посольства обязывают предписания Госдепартамента, согласно которым российские дипломаты не могут пребывать в США более трех лет.

Исключительно в отношении российских дипломатов введены жесткие ограничения по срокам работы в Соединенных Штатах. Максимум — три года. Тогда как другие посольства могут держать своих сотрудников до пяти лет. Именно поэтому к концу 2022 года по предписанию Госдепа десятки коллег будут вынуждены уехать из США, — поделился Антонов.

При этом он отметил, что и сегодня представители Белого дома и Госдепа относятся к российским дипломатам без должного уважения. Их общение носит отрывочный характер, а очное общение сведено к минимуму. Беседы же они устраивают только в тех ситуациях, которые выгодны Соединенным Штатам.

Накануне в посольстве США в России сообщили, что глава американской дипмиссии Джон Салливан завершил свою дипломатическую карьеру. Он также покинул Москву 4 сентября.

Салливан был назначен на этот пост в декабре 2019 года экс-президентом США Дональдом Трампом. После своего ухода, как сообщили в дипмиссии, он завершит 40-летнюю карьеру на государственной службе. В течение жизни Салливан успел поработать при пяти президентах США, включая должность заместителя государственного секретаря США, руководящие должности в министерствах юстиции, обороны и торговли США.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что уровень дипломатического представительства США в России не понизится после ухода Салливана.