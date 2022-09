Алексей Сидоров

Посол РФ в США: десятки российских дипломатов вынуждены уехать из Штатов Посол РФ в США Антонов заявил, что десятки российских дипломатов покинут Штаты до конца года

5 сентября 2022 в 18:35

Фото: Russian Embassy in the USA/Global Look Press

Посол РФ Анатолий Антонов