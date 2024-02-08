Порнозвезда угодила в больницу в тяжелом состоянии Порнозвезда Эмили Уиллис попала в больницу с передозировкой наркотиков

Фото: imageSPACE/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эмили Уиллис

Американская порноактриса Эмили Уиллис попала в больницу в критическом состоянии, сообщает издание TMZ. Девушку госпитализировали с передозировкой наркотиков.

По информации издания, актриса находится в отделении интенсивной терапии. Состояние Уиллис оценивается врачами как тяжелое. При этом известно, что ее привезли в больницу из известного реабилитационного центра в Малибу, где звезды проходят лечение от разного рода зависимостей.

Ранее известную порнозвезду 2000-х Джесси Джейн нашли мертвой в собственном доме. В помещении также находился труп ее молодого человека Бретта Хазенмюллера. По неподтвержденным данным, которые привел TMZ, причиной смерти стала передозировка наркотиков. При этом остается неизвестным, как долго тела пары пролежали в доме, устанавливается точная причина смерти.

В январе в Санкт-Петербурге торговец наркотиками умер от передозировки, когда пробовал свой товар на вкус. Тело 38-летнего мужчины обнаружил хозяин квартиры на Московском проспекте после того, как тот не оплатил аренду жилья и не выходил на связь. Прибывшие на место правоохранители отправили труп на судебную медэкспертизу, а также обыскали жилье и нашли более 200 пакетов с разными наркотическими веществами.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.