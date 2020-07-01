Помпео обвинил Россию в продаже оружия талибам

https://static.news.ru/photo/45d47c30-bbaf-11ea-ab41-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в течение 10 лет Россия в Афганистане продаёт стрелковое оружие талибам, что ставит под угрозу жизни американцев.

Как отметил Помпео на пресс-конференции, факт того, что Россия противостоит США в Афганистане не является новым. Он также подчеркнул, что американская сторона неоднократно возражала против продажи Россией оружия талибам.

Мы возражали против этого. Каждый раз, когда я встречался со своим российским коллегой, я говорил об этом: «Прекратите это», — сказал он.

Госсекретарь также добавил, что у России и США в Афганистане отчасти совпадают интересы, в частности, обе стороны заинтересованы в снижении террористической угрозы в регионе.

Комментируя появившуюся публикацию в СМИ о том, что Россия якобы платила вознаграждения талибам за нападения на американских военных в Афганистане, Помпео заметил, что на этот счёт спецслужбы США уже сделали официальные заявления.

Как писал NEWS.ru, вслед за The New York Times 29 июня американская газета Washington Post со ссылкой на сведения неназванных источников, близких к американским военным, заявила, что несколько военнослужащих США были убиты в Афганистане из-за якобы сговора РФ с талибами. Издание утверждает, что эту информацию его источники получили от американских военных, которые занимались допросами захваченных в плен в Афганистане террористов в последние месяцы.

В ответ на статью президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил, что американские разведслужбы доложили ему о недостоверности распространяемой в СМИ информации. Как написал он в своём микроблоге, возможно, это ещё одно надувательство, связанное с Россией, может быть, при помощи фейковых новостей The New York Times хочет выставить республиканцев в дурном свете.