https://static.news.ru/photo/12a4d956-435d-11ea-9323-fa163e074e61_660.jpgФото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press
Китай представляет собой «центральную угрозу нашего времени», и Соединённые Штаты и их союзники должны быть гарантировать, что они обладают военной и технологической мощью для обеспечения регулирования этого века западными принципами. Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео.
Хотя мы все ещё должны быть чрезвычайно бдительными в отношении терроризма ... Коммунистическая партия Китая представляет главную угрозу нашего времени, — приводит Reuters слова американского дипломата.
Ранее Помпео заявлял, что американский президент Дональд Трамп согласился с мнением, что Коммунистическая партия Китая (КПК) несёт ряд серьёзных угроз. В ответ МИД КНР предупредил госсекретаря США об опасности критики Компартии азиатской страны, писал NEWS.ru.