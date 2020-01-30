Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Китай представляет собой «центральную угрозу нашего времени», и Соединённые Штаты и их союзники должны быть гарантировать, что они обладают военной и технологической мощью для обеспечения регулирования этого века западными принципами. Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео.

Хотя мы все ещё должны быть чрезвычайно бдительными в отношении терроризма ... Коммунистическая партия Китая представляет главную угрозу нашего времени, — приводит Reuters слова американского дипломата.

Ранее Помпео заявлял, что американский президент Дональд Трамп согласился с мнением, что Коммунистическая партия Китая (КПК) несёт ряд серьёзных угроз. В ответ МИД КНР предупредил госсекретаря США об опасности критики Компартии азиатской страны, писал NEWS.ru.

 

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