Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американская художница Свит Сесилия Данихер планирует подать в суд на компанию Disney. Девушка считает, что дизайн фургона в мультфильме «Вперёд» полностью повторяет аэрографию кузова её автомобиля.

Девушка рассказала журналистам, что компания Pixar, принадлежащая Disney, в сентябре 2018 года попросила использовать её фургон в качестве элемента своего шоу. Художница согласилась, а через год обнаружила, что фургон из...