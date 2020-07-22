Помпео и главы МИД стран Балтии осудили РФ за «попытки переписать историю»

https://static.news.ru/photo/bf2b40fa-cca8-11ea-8c62-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: London Nils Jorgensen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Госсекретарь США Майк Помпео, а также главы МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, Латвии Эдгарс Ринкевич и Литвы Линас Линкевичус осудили «попытки России переписать историю».

Мы непоколебимо стоим против всех попыток России переписать историю с целью оправдать оккупацию стран Балтии и аннексию Советским Союзом в 1940 году. Декларация Уэллеса свидетельствует, что уже в 1940 году свободный мир видел действия Советского союза такими, какими они были: незаконной силовой аннексией, — говорится в совместном заявлении, посвящённом 80-летию декларации Уэллеса.

В заявлении также отмечается, что страны Балтии высоко ценят вклад США в оборону Европы, а также последовательное направление войск в страны Балтии, что играет большую роль в сдерживании противника.

Декларация Уэллеса является дипломатическим документом, который 23 июля 1940 года подписал заместитель госсекретаря США Самнер Уэллес после ввода советских войск и провозглашения советских республик в составе СССР. В документе осуждается аннексия Прибалтики Советским Союзом. Действие декларации продолжалось до 1991 года.

Как ранее писал NEWS.ru, Российская Федерация готова разместить ракеты средней и меньшей дальности вблизи границ ЕС в том случае, если Соединённые Штаты разместят там аналогичное оружие. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.