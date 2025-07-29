Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
29 июля 2025 в 17:54

Политолог раскрыл истинную цель Трампа на встрече со Стармером

Политолог Кошкин: Трамп продавил Евросоюз и принялся за Великобританию

Дональд Трамп, Кир Стармер Дональд Трамп, Кир Стармер Фото: Daniel Torok/US White House via Global Look Press

Президенту США Дональду Трампу удалось продавить Евросоюз и теперь он принялся за Великобританию, заявил политолог Андрей Кошкин, комментируя встречу главы Белого дома с британским премьером Киром Стармером, после которой агентство Bloomberg писало, что между лидерами проявились большие разногласия. По мнению Кошкина, именно из-за этого Лондон пытается сопротивляться.

Европу он продавил, если говорить о Евросоюзе и встрече с [главой Еврокомиссии] Урсулой фон дер Ляйен. Теперь он продавливает Англию. Так что здесь вполне естественный процесс — процесс сопротивления со стороны Великобритании, — считает политолог.

Он отметил, что всестороннее давление — это стиль Трампа как бизнесмена. Однако, уточнил Кошкин, американский лидер часто использует взаимоисключающие формулировки — «утром одна, вечером другая». Потому несогласие Британии, по его мнению, — вполне естественная реакция.

При формировании довольно радикальной концепции Трампа, чтобы Европа платила за все, притом большие деньги, вывести Европу на сложные энергоносители, заставить покупать американское оружие и отдавать его Украине — бизнес-схемы очень не в пользу Европы. Естественно, в таких условиях, возможно, и будут, и есть вот такие возмущения, порой несогласия, желание выторговать, — продолжил эксперт.

Кошкин подчеркнул, что серьезного раскола в отношениях Штатов и Великобритании ждать не стоит. По его словам, никогда серьезных проблем в отношениях «между англосаксами» не было. Он считает, что стороны через противоречивую дискуссию найдут компромисс и консенсус.

Ранее западные СМИ писали, что разлад на встрече Трампа и Стармера был очевиден, несмотря на попытки сторон сосредоточиться на точках соприкосновения. Президент США, в частности, в жесткой манере раскритиковал политику Стармера в сферах миграции, налогообложения, преступности и энергетики.

Россия
политологи
США
встречи
Великобритания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Алена Апина показала, как выглядит ее фигура без фотошопа
Подросток взял машину покататься и устроил трагедию
В «Семейном докторе» отчитались о последствиях хакерской атаки
Вооруженные люди захватили директора ведущего телеканала в Конго
Оценена эффективность применения безэкипажных катеров против авианосцев
В Совфеде признали пробелы в защите персональных данных россиян
Пенсионерам напомнили о льготах по оплате коммунальных услуг
Минтранс раскрыл, что происходит с «Аэрофлотом» после хакерской атаки
Велосипедист сбил школьницу и залил ее перцовым баллончиком
Контрабандиста задержали в аэропорту со 140 рептилиями
Россиянин пытался поджечь офис банка «коктейлем Молотова»
Что можно вырастить из косточки в домашних условиях?
Жители Астрахани подали полсотни заявлений на выплаты после обрушения дома
ЦБ впервые за три месяца повысил курс доллара в России
Кадышева бьется за деньги Пугачевой: названа самая богатая певица России
МВД России успокоило владельцев праворульных автомобилей
Трамп сделал резонансное заявление во время открытия гольф-клуба
В деле о нарколаборатории в Тульской области нашли украинский след
Президент Киргизии запретил порно
Лечо с рисом — сытное блюдо в банке без лишних хлопот
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Всего 65 ккал на 100 г: диетические кабачковые оладьи без муки и масла
Общество

Всего 65 ккал на 100 г: диетические кабачковые оладьи без муки и масла

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.