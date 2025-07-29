Политолог раскрыл истинную цель Трампа на встрече со Стармером Политолог Кошкин: Трамп продавил Евросоюз и принялся за Великобританию

Президенту США Дональду Трампу удалось продавить Евросоюз и теперь он принялся за Великобританию, заявил политолог Андрей Кошкин, комментируя встречу главы Белого дома с британским премьером Киром Стармером, после которой агентство Bloomberg писало, что между лидерами проявились большие разногласия. По мнению Кошкина, именно из-за этого Лондон пытается сопротивляться.

Европу он продавил, если говорить о Евросоюзе и встрече с [главой Еврокомиссии] Урсулой фон дер Ляйен. Теперь он продавливает Англию. Так что здесь вполне естественный процесс — процесс сопротивления со стороны Великобритании, — считает политолог.

Он отметил, что всестороннее давление — это стиль Трампа как бизнесмена. Однако, уточнил Кошкин, американский лидер часто использует взаимоисключающие формулировки — «утром одна, вечером другая». Потому несогласие Британии, по его мнению, — вполне естественная реакция.

При формировании довольно радикальной концепции Трампа, чтобы Европа платила за все, притом большие деньги, вывести Европу на сложные энергоносители, заставить покупать американское оружие и отдавать его Украине — бизнес-схемы очень не в пользу Европы. Естественно, в таких условиях, возможно, и будут, и есть вот такие возмущения, порой несогласия, желание выторговать, — продолжил эксперт.

Кошкин подчеркнул, что серьезного раскола в отношениях Штатов и Великобритании ждать не стоит. По его словам, никогда серьезных проблем в отношениях «между англосаксами» не было. Он считает, что стороны через противоречивую дискуссию найдут компромисс и консенсус.

Ранее западные СМИ писали, что разлад на встрече Трампа и Стармера был очевиден, несмотря на попытки сторон сосредоточиться на точках соприкосновения. Президент США, в частности, в жесткой манере раскритиковал политику Стармера в сферах миграции, налогообложения, преступности и энергетики.