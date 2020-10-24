Политолог предсказал серьёзный кризис в США после выборов

https://static.news.ru/photo/bb041252-15e8-11eb-bc52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keiko Hiromi/AFLO/Global Look Press

Соединённые Штаты после президентских выборов в ноябре погрузятся в глубокий кризис. Такого мнения придерживается политолог Евгений Сатановский.

Прогноз эксперт озвучил после дебатов кандидатов на пост президента страны Дональда Трампа и Джо Байдена. По мнению Сатановского, представитель Демократической партии США Байден является более слабым кандидатом. У него имеются проблемы со здоровьем, а также наблюдаются провалы в памяти.

Совсем без памяти. Слабенький какой-то. Не отражает, где выступает, на какой пост баллотируется, как зовут. Постоянно врёт. Обвиняет во всём всех и вся — и русских хакеров, и иранцев, и Трампа с китайцами, — цитирует Федеральное агентство новостей политолога.

Он добавил, что его оппонент Дональд Трамп держится бодро, проводя ежедневные встречи с избирателями, несмотря на то что недавно переболел коронавирусом.

Сатановский полагает, что вне зависимости от результатов президентских выборов Соединённые Штаты столкнутся с серьёзным кризисом после голосования.

Накануне в американском штате Теннесси прошёл последний раунд дебатов кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена. Дискуссия приятно удивила зрителей: участники обошлись почти без оскорблений и не перебивали друг друга. На этот раз они коснулись не только внутренней, но и внешней политики. Но так и не смогли договориться о том, кого из них Россия не любит больше.

В части дискуссии, касающейся нацбезопасности, модератор Кристен Велкер попросила обоих кандидатов прокомментировать утверждения национальной разведки США о том, что Россия и Иран активно пытаются повлиять на исход выборов. Джо Байден ответил, что таким образом иностранные силы подыгрывают Трампу.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года. Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден ведут активную полемику, часто выходя за рамки приличий. Глава Белого дома обвиняет своего потенциального соперника в коррумпированности и некомпетентности, тот в ответ вспоминает о сомнительных политических решениях Трампа, писал NEWS.ru.