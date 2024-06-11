Политолог оценил влияние приговора Байдену-младшему на ход выборов Политолог Мирзаян: приговор Хантеру Байдену не повлияет на рейтинги отца

Обвинительный приговор сыну президента США Джо Байдену Хантеру пока не повлияет на ход избирательной кампании, однако ближе к осени все может измениться, заявил NEWS.ru американист Геворг Мирзаян. Ранее жюри присяжных признало сына американского лидера виновным в нарушениях при хранении оружия.

Если бы речь шла о деле конкретно против Джозефа Байдена, возможно, приговор повлиял бы на его рейтинг. Но это дело против Хантера? Все прекрасно понимают, что перед нами «инфант террибль», испорченный ребенок. Все давно с этим смирились, — считает доцент Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян.

К ноябрю, к выборам об этом приговоре рядовые американцы, в основном, уже забудут, полагает эксперт.

Зато как раз ближе к выборам Хантеру могут предъявить более тяжелые обвинения — в коррупции, в том, что он пользовался именем своего отца в бизнес-операциях на Украине. Если подобный приговор осенью, к началу ноября окажется в «топе новостей», то это может отразиться на популярности отца, на исходе голосования, — предрекает Мирзаян.

Во вторник суд присяжных в окружном суде штата Делавэр признал Байдена-младшего виновным по делу о нарушениях при хранении оружия, сообщила телекомпания Fox News. Как отмечается, жюри вынесло обвинительный вердикт по всем трем пунктам вменяемых ему преступлений. Байдену грозит до 25 лет лишения свободы и штраф в размере до $750 тыс. На прошлой неделе Байден-отец пообещал не использовать свое право на помилование в отношении сына. Во вторник президент заявил, что принимает вердикт суда.