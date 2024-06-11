Политолог объяснил, как дело Хантера об огнестреле повлияет на Джо Байдена Политолог Лидовский: Джо Байден может проиграть выборы из-за дела Хантера

Фото: Saquan Stimpson - CNP for NY Pos/Consolidated News Photos/Global Look Press

Хантер Байден

Действующий президент США Джо Байден может проиграть предстоящие выборы из-за уголовного дела, возбужденного против его сына Хантера, заявил NEWS.ru гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской. При этом эксперт считает, что импичмент главе государства не грозит.

Импичмент Джо Байдену не грозит, потому что демократы сделают все возможное для того, чтобы этого не допустить. Естественно, в ход будут пущены аргументы, что отец за действия сына не отвечает, что президент не был в курсе этой ситуации и вообще эти обвинения надуманные. Байден — главный претендент на выборы от Демократической партии, и без него им будет проблематично выиграть эти выборы, — подчеркнул собеседник.

Лидовской добавил, что, какие бы странные заявления нынешний президент США ни делал, кандидатуры сильнее, чем он, на данный момент нет. Но эта ситуация отразится на голосах избирателей.

Байден потеряет большое количество голосов, потому что демократы неоднократно заявляли, что в Штатах независимый, объективный суд, что он осуждает даже людей, обличенных властью, считает политолог. Он отметил, что здесь подразумевалась история с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом, которого признали виновным по всем обвинениям.

И теперь, когда суд признает виновным Хантера Байдена, им будет очень сложно объяснить, почему Трамп получил заслуженное наказание, а обвинения в адрес Хантера — поклеп. Рейтинг Байдена и сейчас проседает, а в будущем упадет еще сильнее. И республиканцы, конечно, воспользуются предоставленной возможностью и будут активно использовать эту ситуацию в предвыборной компании Трампа, — сказал Лидовской.

Политолог заявил, что у семьи Байдена нет никаких контраргументов. Он объяснил это тем, что, «очевидно, все что творил Хантер, он делал сугубо потому, что он сын президента».

Ранее присяжные заседатели признали Хантера Байдена виновным по делу о нарушениях при хранении оружия. Как отмечают СМИ, жюри вынесло обвинительный вердикт по всем трем пунктам вменяемых ему преступлений. Байдену-младшему может грозить до 25 лет лишения свободы и штраф в размере до $750 тыс.