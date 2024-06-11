Присяжные вынесли вердикт сыну президента США Fox News: Хантера Байдена признали виновным по делу о хранении оружия

Фото: Ron Sachs - Cnp For Ny Post/Keystone Press Agency/Global Look Press

Хантер Байден

Присяжные заседатели признали сына президента США Хантера Байдена виновным по делу о нарушениях при хранении оружия, сообщила телекомпания Fox News. Как отмечается, жюри вынесло обвинительный вердикт по всем трем пунктам вменяемых ему преступлений. Байдену-младшему может грозить до 25 лет лишения свободы и штраф в размере до $750 тыс.

Ранее сообщалось, что присяжные не смогли вынести вердикт по делу и свернули заседание. Тогда же сообщалось, что обсуждения возобновятся утром во вторник, 11 июня.

До этого сообщалось, что Хантер Байден отправлял фотографии кокаина своим наркодилерам. Об этом стало известно в суде, когда обвинитель продемонстрировал несколько видео с электронных устройств Байдена-младшего. Утверждается, что Хантер был зависимым как минимум с 2015 по 2019 год. По версии следствия, в этот период сын американского лидера незаконно приобрел оружие.

Перед этим Третий окружной апелляционный суд США отклонил ходатайство сына президента страны о закрытии дела о хранении оружия. Отмечается, что команда специального прокурора Дэвида Вайса доказала отсутствие у суда юрисдикции рассматривать дело.

Хантера Байдена обвиняют в нарушениях, связанных с владением оружием. По данным прокуратуры США, в 2018 году он соврал во время покупки Colt Cobra, что не принимает наркотики. Второе обвинение связано с употреблением запрещенных веществ в период владения оружием.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.