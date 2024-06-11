Стала известна реакция Байдена на вердикт сыну Байден после обвинительного приговора заявил, что гордится сыном

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Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил, что гордится своим сыном Хантером, которому вынесли обвинительный вердикт по делу о нарушениях при хранении оружия. Политик добавил, что принимает решение суда. Сообщение американского лидера опубликовал Белый дом.

Как я сказал на прошлой неделе, я приму [любой] исход по этому делу и сохраню уважение к юридической системе, в то время как Хантер раздумывает об апелляции. <...> Я президент, но я еще и отец. Мы с [первой леди] Джилл [Байден] любим нашего сына и гордимся тем, каким он стал сегодня, — говорится в сообщении демократа.

Глава государства добавил, что его чувство гордости, как и у других семей, столкнувшихся с проблемой наркозависимых родственников, основано на желании больного человека встать на путь выздоровления.

Ранее присяжные заседатели признали Хантера Байдена виновным по делу о хранении оружия. Жюри вынесло обвинительный вердикт по всем трем пунктам вменяемых ему преступлений. Байдену-младшему может грозить до 25 лет лишения свободы и штраф в размере до $750 тыс.

Гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской допустил, что из-за уголовного дела Байдена-младшего действующий президент США может проиграть предстоящие выборы. При этом эксперт считает, что импичмент главе государства не грозит.