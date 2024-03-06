Политолог оценил шансы Трампа победить на выборах президента США Политолог Перла: республиканский истеблишмент выступает против Трампа

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Дональд Трамп

Шансы экс-президента США вновь стать главой Белого дома не настолько высоки, несмотря на победу на праймериз в 13 штатах из 15, считает политолог Андрей Перла. Комментируя ситуацию «Царьграду», эксперт подчеркнул, что республиканский истеблишмент в Вермонте и богатые республиканцы выступают против его кандидатуры.

Как уточнил политолог, «не надо радоваться». По его словам, Трамп не является единоличным лидером для республиканцев на праймериз. В случае, если на самих выборах он будет одним из кандидатов, то ему может не хватить голосов. Перла пояснил, что те республиканцы, которые поддерживают бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли, могут «качнутся» к действующему президенту Джо Байдену.

Вермонт маленький штат, но республиканский истеблишмент против Трампа. Наиболее образованные и богатые республиканцы — против Трампа. И не прочь торпедировать его кампанию. И это означает, что на самих выборах голосов ему может не хватить, потому что те, кто сейчас за Хейли, качнутся к Байдену как к меньшему злу, — высказался эксперт.

Бывший президент США Дональд Трамп ранее выиграл праймериз в Аляске. Это уже 13 штат, где политик обошел своего основного конкурента — экс-постпреда страны при ООН Никки Хейли. В Аляске Трампу удалось заручиться поддержкой 23 делегатов.