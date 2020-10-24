Полиция Нью-Йорка выкупает у жителей оружие

https://static.news.ru/photo/7cc04364-1622-11eb-a06d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полицейское управление Нью-Йорка начало акцию по выкупу оружия у граждан. За пистолеты и автоматические винтовки местным жителям дают $200 (около 15 тысяч рублей), за пневматические и гладкоствольные ружья $25 (около 2 тысяч рублей).

Первые 250 человек также получат iPad. Правоохранительные органы пообещали не задавать вопросов о происхождении оружия, но попросили не приносить собственность бывших или действующих полицейских.

Все желающие могут сдать своё оружие в районе Бронкс с 10:00 до 16:00, говорится в Twitter местной полиции.

В полицейском департаменте журналистам РИА Новости рассказали , что акция не связана с предстоящими выборами президента США и возможными протестами из-за их результатов.

Нет. Мы проводим эту акцию каждые пару месяцев — предыдущая была в августе, — сказали там.

При этом там не смогли ответить на вопрос о том, выгодно ли людям продавать ружья за $25.

Ранее NEWS.ru писал, что российский государственный НИИ «Восход» занимается разработкой для Росгвардии IT-системы контроля оборота оружия и управления охранными услугами. Система будет разработана к концу 2020 года.