Полиция Нью-Йорка выкупает у жителей оружие

Полицейское управление Нью-Йорка начало акцию по выкупу оружия у граждан. За пистолеты и автоматические винтовки местным жителям дают $200 (около 15 тысяч рублей), за пневматические и гладкоствольные ружья $25 (около 2 тысяч рублей).
Первые 250 человек также получат iPad. Правоохранительные органы пообещали не задавать вопросов о происхождении оружия, но попросили не приносить собственность бывших или действующих полицейских.
Все желающие могут сдать своё оружие в районе Бронкс с 10:00 до 16:00,
В полицейском департаменте журналистам РИА Новости
Нет. Мы проводим эту акцию каждые пару месяцев — предыдущая была в августе, — сказали там.
При этом там не смогли ответить на вопрос о том, выгодно ли людям продавать ружья за $25.
Ранее NEWS.ru писал, что российский государственный НИИ «Восход» занимается разработкой для Росгвардии IT-системы контроля оборота оружия и управления охранными услугами. Система будет разработана к концу 2020 года.