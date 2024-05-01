Под санкции США подпали российские войска Минюст США объявил о санкциях против российских войск РХБЗ

Фото: МО РФ

Соединенные Штаты вводят санкции против войск радиационной, химической и биологической защиты России, сообщается на официальном сайте Минюста страны. Также рестрикции ввели против авиакомпании «Победа».

Войска радиационной, химической и биологической защиты Министерства обороны Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Американские санкции коснулись и исследовательских институтов Минобороны России, в частности 48-го Центрального научно-исследовательского института МО в Сергиевом Посаде, новосибирского Института прикладной физики, Муромского специального конструкторского бюро.

Помимо этого, под новое расширение антироссийских санкций Соединенных Штатов подпали граждане третьих стран, в том числе Азербайджана. Отмечается, что в санкционный список внесены 29 физических и 250 юридических лиц, связанных с РФ, а также 16 судов. Кроме того, рестрикции коснулись компаний из КНР и Турции, а также трех предприятий из ОАЭ.

Ранее председатель специального комитета казначейства палаты общин Великобритании Харриет Болдуин заявила, что антироссийские санкции показали свою неэффективность. По ее словам, этот факт единодушно принимает истеблишмент Великобритании.

Депутат считает, что чем продолжительнее действуют рестрикции, тем якобы больше появляется методов их обхода. Она также отметила, что слабую эффективность показала и одна из главных мер США — установление потолка цен на российскую нефть.