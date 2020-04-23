Почти три миллиона жителей Нью-Йорка переболели коронавирусом

https://static.news.ru/photo/e62e71d0-859b-11ea-811d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Marklund/Global Look Press

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо рассказал о проведении тестирования на антитела к коронавирусу. По его словам, они нашлись у 13,9% жителей.

Исследование проводились среди трёх тысяч человек, передаёт РИА Новости. Это позволяет предположить, что 2,7 млн человек переболели COVID-19.

Исследования проводились в продуктовых магазинах и так далее, то есть мы тестируем людей, которые по определению не сидят дома, — подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru сообщал, что число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк за сутки составило 438, а за день до этого от заболевания, вызванного инфекцией, скончались 474 человека. Об этом заявил губернатор региона Эндрю Куомо.

По последним данным, в мире COVID-19 заразились более 2,6 млн человек, погибли свыше 183 тысяч, выздоровели более 713 тысяч.

В России на 23 апреля общее число пациентов достигло 62 773 (+4774 за последние сутки), 4891 человек поправился (+471 за последние сутки), умерли 555 человек (+42 за последние сутки). В Москве — 33 940 (+1959 за последние сутки) заболевших, 2448 исцелились, 288 скончались.