Первые два случая заражения кошек коронавирусом зафиксировали в США

https://static.news.ru/photo/1d3332b6-84d3-11ea-8d56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американские специалисты сообщили о распространении коронавируса среди домашних животных. В штате Нью-Йорк зафиксировано два случая заражения домашних кошек.

Эксперты считают, что животных инфицировали хозяева или соседи. Они находятся в разных частях штата, передаёт Associated Press.

У них наблюдаются лёгкие симптомы, врачи считают, что они выздоровеют.

Мы не хотим, чтобы люди боялись домашних животных. <...> Нет свидетельств, что животные играют какую-либо роль в передаче этой инфекции человеку, — подчеркнула представитель Центров по контролю и профилактике заболеваний Кейси Бартон Бейравиш.

Как писал NEWS.ru, вероятность заражения человека коронавирусом от домашних животных крайне мала. К такому выводу пришла международная группа учёных на основе результатов свыше четырёх тысяч тестов. По словам специалистов, болезнь является человеческой, животные к ней практически невосприимчивы. Хотя при этом они отметили, что в американском зоопарке был выявлен коронавирус у тигрицы, а в Китае у домашних кошек обнаружили антитела на COVID-19.