Пентагон собирается устроить сенсацию, рассекретив данные о встречах с НЛО

https://static.news.ru/photo/d8831c1a-8b63-11eb-a2ea-96000091f725_660.jpg Фото: ru.wikipedia.org/J.S. Henrardi - https://web.archive.org/web/20081205155054/http://www.abduct-anon.com/AUTHENTIC%20PHOTOS.htm,

Пентагон в начале июня собирается сделать сенсационное заявление и предоставить данные о встречах военных с НЛО. Об этом заявил бывший глава американской разведки Джон Рэтклифф.

По словам политика, широкой публике будут доступные данные с фотоматериалами о космических кораблях, которые преодолевают «звуковые барьеры без звукового удара» и имеют при этом «нечеловеческую скорость».

Но рассекречены будут не все данные о встречах с НЛО, а только часть из них. И это будет то, что видели военные из ВМФ и ВМС.

Имеются снимки с очевидным присутствием НЛО, которые сложно объяснить. На них видны движения, которые мы не можем воспроизвести из-за недостатка технологий. Мы не можем путешествовать со скоростью, превышающей звуковой барьер без звукового удара, — заявил Рэтклифф в интервью Fox News.

Бывший глава национальной разведки отметил, что большое количество НЛО видели уже «по всему миру». И поэтому Пентагон минувшим летом создал оперативную группу по НЛО, которая занимается «обнаружением и анализом» НЛО, могущих представлять «угрозу национальной безопасности». Создание группы было одобрено чиновниками. Подчиняется она Департаменту ВМФ и Управлению замминистра обороны по разведке и безопасности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что несмотря на множество аномалий и катаклизмов, которые произошли в 2020 году, вряд ли стоит ожидать появления НЛО в текущем году. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал директор международного информационного центра уфологических исследований Валерий Уваров.