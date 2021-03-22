Пентагон собирается устроить сенсацию, рассекретив данные о встречах с НЛО

Пентагон в начале июня собирается сделать сенсационное заявление и предоставить данные о встречах военных с НЛО. Об этом заявил бывший глава американской разведки Джон Рэтклифф.
По словам политика, широкой публике будут доступные данные с фотоматериалами о космических кораблях, которые преодолевают «звуковые барьеры без звукового удара» и имеют при этом «нечеловеческую скорость».
Но рассекречены будут не все данные о встречах с НЛО, а только часть из них. И это будет то, что видели военные из ВМФ и ВМС.
Имеются снимки с очевидным присутствием НЛО, которые сложно объяснить. На них видны движения, которые мы не можем воспроизвести из-за недостатка технологий. Мы не можем путешествовать со скоростью, превышающей звуковой барьер без звукового удара, — заявил Рэтклифф в интервью Fox News.
Бывший глава национальной разведки отметил, что большое количество НЛО видели уже «по всему миру». И поэтому Пентагон минувшим летом создал оперативную группу по НЛО, которая занимается «обнаружением и анализом» НЛО, могущих представлять «угрозу национальной безопасности». Создание группы было одобрено чиновниками. Подчиняется она Департаменту ВМФ и Управлению замминистра обороны по разведке и безопасности.
Ранее NEWS.ru сообщал, что несмотря на множество аномалий и катаклизмов, которые произошли в 2020 году, вряд ли стоит ожидать появления НЛО в текущем году. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал директор международного информационного центра уфологических исследований Валерий Уваров.