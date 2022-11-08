Пентагон подтвердил передачу Киеву двух комплексов NASAMS

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NASAMS

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер подтвердил передачу двух зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS властям Украины, сообщает ТАСС. В ходе брифинга он не стал уточнять, есть ли у Вашингтона возможность отправить ВСУ оперативно-тактические баллистические ракеты семейства ATACMS.

Мы можем подтвердить, что они (комплексы NASAMS. — NEWS.ru) были доставлены, — добавил Райдер.

Пресс-секретарь уточнил, что украинская армия уже вовсю применяет поставленные ЗРК. Курсы по использованию установок для бойцов ВСУ прошли в Европе.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что Киев получил зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Apside. По его словам, поступившее в распоряжение ВСУ оружие обеспечит безопасность воздушного пространства Украины. Резников поблагодарил Норвегию, Испанию и США за поставки.

До этого гендиректор производителя NASAMS, американской компании Raytheon Technologies, Грег Хейес рассказал, что США передали Украине два первых зенитных ракетных комплекса NASAMS. По его словам, передача военной техники американскому правительству была осуществлена две недели назад. В настоящее время идет развертывание комплексов на территории Украины.