Пентагон подтвердил авиаудары по проиранским группам на востоке Сирии

Фото: U.S. Air Force/Keystone Press Agency|Global Look Press

Президент США Джо Байден приказал нанести авиаудары по проиранским группам на востоке Сирии, говорится в письменном заявлении американского министра обороны Ллойда Остина. По его словам, такое решение глава государства принял для защиты американских военных и интересов страны. Глава Пентагона отметил, что удары были нанесены по тренировочному центру и укрытию членов проиранской группы.

Сегодня американские вооруженные силы нанесли высокоточные удары по объектам на востоке Сирии, используемым Корпусом стражей Исламской революции [КСИР] Ирана и связанными с ним группировками, в ответ на продолжающиеся атаки на американских военнослужащих в Ираке и Сирии. <...> У президента нет более высокого приоритета, чем безопасность американских военнослужащих, и он отдал приказ о проведении сегодняшних действий, чтобы дать понять, что Соединенные Штаты будут защищать себя, своих военнослужащих и свои интересы, — сказал Остин.

По информации Пентагона, с 17 октября американские войска в Сирии и Ираке подвергались нападениям около 50 раз. На сирийской территории в настоящее время размещены порядка 900 военнослужащих США, в Ираке — 2,5 тысячи.

По данным агентства Reuters, американские войска подверглись трем атакам в Ираке в четверг, 9 ноября, но потерь не было. Было совершено четыре нападения на американские войска в Ираке и Сирии, сообщал отдельный представитель США на условиях анонимности. Также проиранские военные заявили, что атаковали базу американских войск в Рамилане на северо-востоке Сирии.

10 ноября движение «Исламское сопротивление Ирака» заявило, что нанесло удар по военной базе США в сирийском пограничном городе Эт-Танф. О раненых и погибших при этом в официальных ведомствах информации не было.