Оскорбивший Байдена по телефону американец объяснил свои действия шуткой

Американец Джаред Шмек, отец четверых детей, допустивший во время рождественской телефонной линии неподобающие высказывания в адрес президента США Джо Байдена, убеждён, что не выказывал неуважения. Он объяснил свои действия банальной шуткой. Об этом пишет газета The Oregonian.

Инцидент произошёл в минувшую пятницу, 24 декабря, во время рождественской телефонной линии с детьми, которую президентская чета традиционно проводит в преддверии праздника. В ходе телефонной линии один из позвонивших родителей приветствовал Байдена и его супругу Джилл словами: «Я надеюсь, что у вас тоже чудесное Рождество. Вперёд, Брэндон!»

В консервативных американских кругах эвфемизм «Вперёд, Брэндон!» используют вместо ругательства в адрес действующего главы государства.

Позднее звонивший мужчина объяснил , что в его словах не было грубости и неуважения.

Я ничего не имею против господина Байдена, но я расстроен, потому что считаю, что он мог бы лучше делать свою работу, — сказал Шмек.

Позвонившему мужчине 35 лет, в настоящее время он трудится в электрокомпании, ранее шесть лет отслужил в полиции. Шмек рассказал, что не является сторонником бывшего главы государства — республиканца Дональда Трампа. Самого себя отец четверых детей назвал «свободно мыслящим американцем, последователем Иисуса Христа».

Своё высказывание Шмек объяснил шуткой.

Теперь же на меня нападают за то, что я воспользовался своей свободой слова, — сказал он.

Эвфемизм «Вперёд, Брэндон!» используют противника Байдена вместо нецензурного оскорбления. Это выражение появилось впервые на спортивном мероприятии, где толпа уже традиционно посылала Байдена кричалкой F*** Joe Biden. Журналистка NBC пыталась выкрутиться из положения в прямом эфире, расшифровав слова как «Вперёд, Брэндон» (Let's Go Brandon), якобы в поддержку спортсмена.