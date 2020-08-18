Oracle поборется с Microsoft за активы TikTok в США

https://static.news.ru/photo/ca62643e-e130-11ea-87f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thomas Trutschel/photothek.net/Global Look Press

Американская корпорация Oracle планирует побороться с компанией Microsoft за активы китайского проекта TikTok на территории Соединённых Штатов, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

Как сообщает FT, Oracle сотрудничает с группой американских инвесторов, имеющих долю в ByteDance.

В связи с тем, что TikTok выступает против продажи активов за пределами перечисленных стран, у ByteDance есть стимул принять предложение Oracle, так как Microsoft хочет купить весь TikTok за пределами Китая, включая индийский рынок.

Ранее предвыборный штаб президента США Дональда Трампа обвинил разработчиков и администрацию TikTok в слежке за американскими гражданами. Представители президента заявили, что соцсеть поймали с поличным на отслеживании данных в буфере обмена в смартфоне. Глава Госдепартамента Майк Помпео допустил, что TikTok запретят вместе с другими китайскими соцсетями, так как они могут передавать приватную информацию властям КНР.

После этого в начале августа 2020 года Трамп объявил, что власти Соединённых Штатов заблокируют доступ к TikTok после 15 сентября, если её американское подразделение не будет приобретено американской компанией. Как писал NEWS.ru, покупку может совершить Apple, рассматривает такой вариант и в Microsoft.

Как писал NEWS.ru, Дональд Трамп подписал указ, запрещающий сделку по покупке компанией ByteDance, владеющей TikTok, музыкального сервиса musical.ly. Согласно документу, компания также должна в течение трёх месяцев отказаться от активов в США.