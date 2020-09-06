Опрос: Байден увеличил отрыв от Трампа по популярности

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Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден в начале сентября оказался более популярным, чем действующий глава государства Дональд Трамп. Отрыв составил до 10 процентных пунктов.

По данным опросов, если бы выборы состоялись сейчас, то за Байдена отдали бы свой голос 52% респондентов, Трампа согласны поддержать 42%. Отказались голосовать за действующих кандидатов 3% респондентов, еще 3% признались, что поддержали бы за другого политика.

49% сторонников Байдена заявили, что голосуют «в основном против Трампа», 32% — потому, что им нравится экс-вице-президент США. Среди сторонников Трампа 73% признались в симпатии к нему, а 18% заявили, что голосуют против Байдена. В опросе принимали участие 2,5 тысячи человек по всей стране. Его проводила с 2 по 4 сентября исследовательская служба YouGov по заказу СBS.

Как ранее писал NEWS.ru, американские СМИ полагают, что Трамп пытается использовать YouTube как «секретное оружие» в предвыборной гонке. Глава Белого дома потратил на продвижение через видеосервис $65 млн, его соперник Джо Байден — $33 млн. Демократы размещают на видеохостинге обычную рекламу, а команда действующего президента полноценные продукты — новостные передачи, шоу, аналитику.

Выборы президента пройдут в США 3 ноября 2020 года.