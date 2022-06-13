Один человек погиб при стрельбе в американском штате Огайо

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Один человек погиб в результате стрельбы, которая произошла в одном из торговых центров в американском штате Огайо. Об этом сообщил ТАСС со ссылой на телеканал 10TV. По информации правоохранителей, ситуация на месте происшествия находится под контролем.

В полиции рассказали, что на месте преступления ими было обнаружено огнестрельное оружие. Позже задержали человека, который представляет интерес для расследования.

В настоящее время ведётся проверка помещений торгового центра.

Подробности происшествия не сообщаются.

Ранее президент США Джо Байден поддержал инициативу сенаторов об изменении регулирования владения оружием в стране. Он отметил, что это может спасти человеческие жизни.

С начала 2022 года в результате случаев применения огнестрельного оружия в стране погибли около 20 тысяч человек. Произошло 260 случаев массовой стрельбы. Один из последних случился в Техасе. 24 мая в городе Ювальде 18-летний Сальвадор Рамос открыл стрельбу в начальной школе. Он был вооружён пистолетом и винтовкой. В результате погибли 19 детей и двое взрослых. Злоумышленника застрелили прибывшие на место инцидента полицейские.