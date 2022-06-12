Байден поддержал идею об изменении правил владения оружием Байден поддержал инициативу сенаторов об изменении правил владения оружием в США

Фото: Stefani Reynolds - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден поддержал инициативу сенаторов об изменении регулирования владения оружием в стране. Он отметил, что это может спасти жизни. Заявление главы государства распространил Белый дом.

С каждым днем больше детей убивают в этой стране: чем быстрее проект попадет на мой стол, тем быстрее я его подпишу и быстрее мы сможем использовать эти меры для сохранения жизней, — говорится в заявлении президента.

Байден также отметил, что проект не сделает всего необходимого, однако отражает шаги в правильном направлении и окажется наиболее значительным документом о безопасном владении оружием, который за десятилетия поддержал бы конгресс.

По данным NBC News, группа сенаторов от двух партий предложила рамочное соглашение о переменах в законе о владении оружием. По имеющимся данным, новые меры позволят полиции или членам семей заявлять в суд требования о запрете владения оружием для людей, считающихся опасными для себя или других. Кроме того, предлагается установить более строгий процесс проверки, предполагающей исследование психического здоровья и запрос о судимости.

Согласно данным американских аналитиков, с начала 2022 года в результате случаев применения огнестрельного оружия в стране погибли около 20 тысяч человек. Произошло 260 случаев массовой стрельбы. Один из последних произошёл в Техасе. 24 мая в городе Ювальде 18-летний Сальвадор Рамос открыл стрельбу в начальной школе. Он был вооружён пистолетом и винтовкой. В результате погибли 19 детей и двое взрослых. Злоумышленника застрелили прибывшие на место инцидента полицейские.