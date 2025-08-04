На оборонных заводах в США вспыхнули забастовки На трех оборонных заводах Boeing в США впервые за 26 лет начались забастовки

На трех оборонных предприятиях Boeing в штатах Миссури и Иллинойс, где собирают и обслуживают ракетные системы и военные самолеты, в том числе истребители F-15, началась забастовка работников, сообщает CNBC со ссылкой на Международную ассоциацию машинистов и работников аэрокосмической промышленности (IAM). К акции протеста присоединились более 3,2 тысячи механиков.

Около 3200 работников оборонного подразделения впервые за почти три десятилетия объявили забастовку после того, как отклонили предложение о контракте с компанией, — говорится в материале.

Это первая подобная забастовка на оборонных предприятиях Boeing за последние 26 лет. Причиной стало непринятие рабочими предложенного компанией четырехлетнего коллективного договора, который предусматривал повышение зарплат на 20% для отдельных категорий сотрудников.

Они заслуживают контракта, который отражает их мастерство, преданность делу и важнейшую роль, которую они играют в обороне нашей страны, — заявил представитель IAM Том Беллинг.

В Boeing выразили разочарование решением персонала, но подтвердили готовность к забастовке. Для обеспечения непрерывности производства компания задействует сотрудников, не участвующих в акции протеста.

Ранее сотрудники автомобильного завода Ford в Кельне впервые почти за 100 лет существования предприятия начали забастовку против планов жесткой экономии руководства. Профсоюз согласовал пикеты у ворот завода. Забастовка затронула все структуры — производство, разработку, администрацию и другие сферы.