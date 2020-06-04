У президента США Дональда Трампа возник конфликт с американскими военными. Целый ряд видных генералов в отставке, включая бывшего министра обороны Джеймса Мэттиса, осудили планы главы Белого дома задействовать армию для разгона массовых протестов. Дистанцироваться от президента вынужден был даже действующий глава Пентагона Марк Эспер, которого до сих пор считали трамповским лоялистом. Конфликт с военной верхушкой стал очередным фактором, подрывающим планы Трампа на второй срок.

Глава Пентагона Марк Эспер 3 июня заявил о том, что военные не будут участвовать в разгоне протестов, спровоцированных убийством афроамериканца в Миннеаполисе. Эти слова прямо противоречат более раннему заявлению Трампа о том, что он собирается направить «тысячи и тысячи тяжело вооружённых солдат» на подавление беспорядков.

Использование военнослужащих в роли правоохранителей возможно только в качестве крайней меры и только в самых тяжёлых и чрезвычайных ситуациях, — заявил Эспер. — Сейчас не такая ситуация. Я не поддерживаю применение Закона о восстании в данный момент (закон, позволяющий задействовать армию для подавления беспорядков. — NEWS.ru). Я делаю всё, что в моих силах, чтобы оставаться аполитичным.

Эспер до сих пор считался министром обороны, лояльным Трампу. Он заменил на этом посту Джеймса Мэттиса, которой добровольно ушёл в отставку из-за расхождения с президентом во взглядах. Мэттис в отличие от Трампа выступал за усиление взаимодействия США с НАТО и сохранение присутствия американский войск на Ближнем Востоке. Последней каплей для генерала стали планы президента вывести войска из Сирии, и в декабре 2018 года Мэттис заявил о своём уходе с поста главы Пентагона.

Oliver Contreras/CNP/AdMedia/Global Look Press

С тех пор авторитетный военный почти не появлялся на публике, но после решения Трампа привлечь армию для разгона протестов выступил с осуждением подобного шага. Мэттис подчеркнул, что Вооружённые силы США созданы для того, чтобы защищать американцев от внешних угроз, но никак не для удовлетворения чьих-либо политических амбиций. Если Пентагон вынудят развернуть свои силы на улицах американских городов, это надолго подорвёт веру американцев в вооружённые силы.

Дональд Трамп — первый президент в моей жизни, который даже не пытается объединить американский народ, даже не притворяется, что пытается, — заявил Мэттис. — Вместо этого он пытается разделить нас. Сегодня мы наблюдаем последствия этих трёх лет намеренных усилий. Мы наблюдаем последствия трёх лет без настоящего лидера.

Мэттис до сих пор пользуется авторитетом в военных кругах, не в последнюю очередь потому, что он не пожертвовал принципами ради власти и сложил с себя полномочия главы Пентагона, как только его убеждения начали противоречить установкам президента. Ещё важнее тот факт, что с аналогичными заявлениями выступили и другие известные генералы в отставке, например бывшие главы Объединённого комитета начальников штабов Мартин Дэмпси и Майк Мулли, а также генерал в отставке Джон Аллен . Что же касается действующих военнослужащих, то публичные высказывания в адрес главнокомандующего могут стоить им поста, поэтому они выражают своё недовольство анонимно, передаёт издание Politico.

В Пентагоне давно недовольны тем, что Трамп слишком активно привлекает его силы для внутренних задач, например для охраны границы с Мексикой. Министерству обороны также не пришлась по вкусу идея президента устроить масштабный военный парад в Вашингтоне на День независимости 4 июля — в итоге ограничились стационарной демонстрацией нескольких единиц военной техники.

Stefani Reynolds/Keystone Press Agency/Global Look Press

Похолодание отношений президента и Пентагона особенно заметно на контрасте с первыми годами Трампа у власти, когда сразу несколько ключевых постов в администрации отошли бывшим военным. Кроме Мэттиса, в администрацию тогда вошли генералы в отставке Майкл Флинн и Джон Келли, позже Флинна на посту советника по нацбезопасности сменил ещё один выходец из военных кругов — Герберт Макмастер.

Политический новичок Трамп, очарованный столь авторитетными людьми в своём окружении, гордо именовал их «мои генералы», что, впрочем, не очень нравилось самим военным. Уже тогда их беспокоили попытки президента монополизировать Пентагон, в том числе через подобную риторику. Наметившийся разлад Трампа с военными кругами стал очевиден, когда все «его генералы» ушли со своих постов.

Заявления нынешнего главы Пентагона Марка Эспера о разгонах протестов стало, пожалуй, первым столь явным расхождением его политики с требованиями президента. Учитывая, что Трамп не терпит несогласных в своей администрации, подобные слова в перспективе могут стоить Эсперу его должности. Тем не менее критика со стороны бывших и нынешних коллег в адрес министра обороны в последние дни достигла критической массы, поэтому ему пришлось пойти на рискованный шаг и дистанцироваться от требований главнокомандующего.

Дело в том, что Пентагон годами пытается поддерживать статус аполитичной структуры. Ведь хозяева Белого дома часто меняются, а доверие между вооружёнными силами, гражданами и властью надо поддерживать всегда. Впрочем, известно, что действия Пентагона пользуются большей популярностью у республиканцев, чем у демократов. В этом свете конфликт с Министерством обороны может стоить Трампу второго срока.

Электоральная база Трампа за время его президентства стала практически нечувствительной к критике в его адрес. Либеральные СМИ в этой среде не читают, политикам-демократам просто не верят. Однако бывшие и действующие военные являются важными лидерами мнений в республиканских кругах, к ним принято прислушиваться. Испортив отношения с Пентагоном, Трамп подорвал доверие к себе и со стороны избирателей-консерваторов.