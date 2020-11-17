Обама рассказал об одной из ключевых неудач своего президентства

https://static.news.ru/photo/e44cd8a0-2976-11eb-a183-fa163e074e61_660.jpg Барак Обама Фото: Maria Alejandra/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший американский лидер Барак Обама рассказал о главных неудачах своего президентства.

По его словам, в области внешней политики ему до сих пор «причиняет страдания» трагедия в Сирии. Он заявил, что во время «арабской весны» (события, происходившие в некоторых арабских странах с 2011 года и сопровождавшиеся демонстрациями и волнениями) в центре внимания оказались Египет и Ливия, между тем начала «разваливаться» и Сирия.

Я был не в состоянии привлечь международное сообщество к тому, чтобы не дать Сирии распасться. Я не могу перестать думать о человеческих страданиях, которые за этим последовали, — сказал Обама.

Также среди неудач экс-президент назвал отсутствие успеха в распространении собственной популярности на Демократическую партию. Он отметил, что даже после его переизбрания не удалось отыграть большинство в конгрессе.

Мои руки были связаны крепче, чем я хотел, при принятии законов, — добавил политик в комментарии немецкому телеканалу ntv.

Как писал NEWS.ru, ранее Обама заявил, что удивился, когда узнал о получении Нобелевской премии мира. Он не понял, за что ему вручили награду. О вручении премии политику рассказал пресс-секретарь Белого дома Роберт Гиббс примерно в 06:00 9 октября 2009 года. Обама спросил, за что получил награду, но «Гиббс тактично оставил этот вопрос без ответа».